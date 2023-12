Un incendio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo ha mandato in fumo quattrocento chili di mozzarelle campane. Il rogo si è verificato nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Terrasini, dove un autotrasportatore è stato costretto a fermarsi nella prima area di sosta.

A lanciare è stato lo stesso conducente del mezzo, un furgone frigo partito da Caserta e diretto nella zona del Trapanese per consegnare centinaia di confezioni di mozzarella campana. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe visto uscire fumo dal vano motore e avrebbe fatto in tempo a fermarsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada.

L’incendio

A quel punto l’autotrasportatore è entrato nella piazzola di sosta e in poco tempo le fiamme hanno avvolto il furgone frigo, distruggendo la parte anteriore del mezzo e danneggiando quella posteriore con tutto il carico. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada impegnati e gestire il traffico, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le squadre del 115 hanno domato l’incendio prima di effettuare un sopralluogo per chiarire l’origine delle fiamme che sarebbero state scatenate a causa di un cortocircuito. L’autotrasportatore campano, anche grazie alla sua prontezza, fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

L’incidente in viale Regione

E’ bastato un incidente di piccola entità per ancora una volta mettere in ginocchio la viabilità di viale Regione Siciliana. Questa mattina caos e lunghe code dopo un tamponamento avvenuto fra due auto, stando ai primi accertamenti. I due veicoli sono venuti a contatto e praticamente si sono arrestati sulla corsia più a sinistra, che è stata temporaneamente e parzialmente chiusa.

I rilievi

Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. A causa del sinistro i mezzi non sono stati in grado di ripartire. Per questo motivo parte della carreggiata non era più transitabile. Questo ha causato lunghissime code nel tratto di strada interessato, tanto per cambiare. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti.











Una lista di incidenti, anche mortali, che si allunga tristemente

Purtroppo viale Regione a Palermo è tristemente nota per i suoi frequenti incidenti, spesso anche mortali. L’ultimo è accaduto appena una settimana fa, esattamente lo scorso 10 dicembre. Per un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio residente nel capoluogo, non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo dopo che l’auto, una Fiat Punto, guidata da un carinese di 40 anni ha iniziato prima a zigzagare e poi si è ribaltata. E’ successo tutto intorno alle due della notte in viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò dove c’è il supermercato Lidl.

Coinvolte due vetture

Nell’incidente, contrariamente alle prime notizie giunte nell’immediatezza del fatto, sarebbe rimasta coinvolta un’altra auto, una Fiat 16 guidata da un uomo di 55 anni. Dopo lo scontro la Fiat Punto si è ribaltata, cappottando più di una volta, ed ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso del giovane palermitano e trasportato il carinese in gravi condizioni all’ospedale Civico in codice rosso.

