Indaga la polizia

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri a Palermo, interessando i locali di Arredo Verde situati all’interno del noto complesso commerciale Grande migliore. L’allarme è scattato intorno alle 21:05, quando diverse segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa dei vigili del fuoco, segnalando il rogo all’interno dei capannoni di via Buzzanca.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente per arginare l’avanzata delle fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato domato in tempi brevi, permettendo l’inizio delle successive e delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intero sito.

Secondo le prime informazioni raccolte sul campo, fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite a causa dell’incidente. Il tempestivo isolamento dell’area ha permesso di gestire l’emergenza senza danni ai residenti della zona o al personale della struttura.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato per collaborare alla gestione dell’ordine pubblico e supportare le attività di rilievo. Le cause che hanno scatenato le fiamme restano al momento in fase di accertamento. I tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco stanno conducendo i sopralluoghi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’evento e l’origine del focolaio.