Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato la scorsa notte in un’abitazione nella zona di Villaciambra a Palermo. E’ andato in fiamme un appartamento al pian terreno in vicolo Malpasso, traversa di via Altofonte.

La palazzina è stata evacuata e sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto intossicato.

I danni nell’appartamento sono ingenti. Secondo quanto hanno accertato i carabinieri l’appartamento è abitato da un extracomunitario che al momento del rogo non era in casa.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidendio.