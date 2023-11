In corso le verifiche sullo stato dell’edificio

Un incendio è divampato in una palazzina in via Nazionale a Villagrazia di Carini (Pa). I vigili del fuoco e i carabinieri nell’abitazione che si trova al terzo piano. L’edificio è stato evacuato a e una donna di circa 60 anni, la proprietaria dell’immobile dove si è divampato il rogo è stata portata in ospedale.

Non è in gravi condizioni. Sono in corso le verifiche sullo stato dell’edificio e si sta cercando di capire cosa abbia innescato l’incendio.

Scoppia incendio in un garage a Palermo, intera palazzina evacuata

Notte di terrore quella di inizio settembre nel centro storico di Palermo dove un’intera palazzina è stata evacuata a causa di un incendio scoppiato nel garage di pertinenza. I vigili del fuoco, considerata la violenza delle fiamme, sono stati costretti per ragioni di sicurezza a far uscire tutti i residenti dell’edificio anche perché si era propagato un intenso fumo nero che poteva essere causa di intossica mento.

L’incendio è avvenuto in via Francesco Minà. Il rogo è partito da un’auto che si trovava all’interno del garage e si è presto propagato. Le alte lingue di fuoco hanno danneggiato il solaio e annerito le pareti laterali. In corso di accertamenti le cause che hanno scatenato il fuoco.

I vigili del fuoco, immediatamente intervenuti, si sono subito resi conto della violenza delle fiamme e per questo hanno deciso di far evacuare l’intera palazzina. Non solo le esalazioni potevano essere pericolose ma non sapendo quale sarebbe stato lo sviluppo dell’incendio si era anche ipotizzato qualche possibile e pericoloso cedimento strutturale. Alla fine il rogo è stato domato e tutti i residenti sono potuti rientrare nelle loro case.

Il rogo in via Aristofane

Alcune notti prima si è verificato un altro incendio a Palermo. Ad andare a fuoco un’abitazione in via Aristofane. Il rogo ha in particolare aggredito la veranda dell’immobile che si trova in una traversa del principale viale dell’Olimpo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed evitato che si potesse ulteriormente propagare, riuscendo quindi a limitare per quanto possibile i danni. I danni si sono estesi anche al prospetto dell’immobile. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.