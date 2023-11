Un incendio è divampato questa mattina nella scuola occupata in via Largo Gibilmanna a Palermo. Le fiamme hanno sprigionato un’alta nuvola di fumo nero che ha invaso la struttura. Gli occupanti sono usciti fuori e hanno chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Non è escluso che ad appiccare le fiamme sia stato uno degli occupanti che nel corso di una lite ha dato fuoco ad alcune suppellettili.

Due intossicati

Ci sono stati due intossicati nell’ex plesso scolastico Grazia Deledda in largo Gibilmanna a Palermo, a causa di un incendio che si è sviluppato tra le stanze occupate da senza tetto. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in salvo i residenti.

Nell’ex scuola ci sono 9 famiglie e complessivamente 27 persone. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due intossicati e i carabinieri. Spento l’incendio le famiglie sono tornare nella struttura visto che il rogo non ha provocato danni strutturali.

Periodo nero per le scuole palermitane

Per la scuola a Palermo è un periodo neo fra problemi strutturali, vandalismo e furti. Meno di una settimana fa, solo per ricordare uno dei tanti esempi possibili, è stata chiusa dalla dirigente scolastica Donatella Angella Dell’Oglio la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia, che si trova in via Ortigia 17. I bambini sono stati costretti a rimanere a casa per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni, infatti, nelle aule che ospitano i piccoli sono visibili infiltrazioni che si aggiungono a delle crepe già esistenti sui muri e su un pilastro.

“A causa di problemi strutturali e di sicurezza la preside ha deciso di chiuderla – dice una mamma – Adesso i nostri bimbi come faranno? Chi si farà carico di tale problema?

“A seguito delle copiose precipitazioni degli ultimi giorni che hanno reso non idonei, sia pure temporaneamente, le aule della scuola dell’infanzia e a seguito di parere scritto dell’architetto Alberto Cipolla, responsabile del sistema prevenzione e protezione d’istituto, si comunica alle famiglie dei bambini frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia di via Ortigia 17 che, al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo per gli alunni e il personale scolastico, i suddetti locali rimarranno temporaneamente chiusi a far data dal 9 novembre 2023 – si legge nella comunicazione della dirigente – in qualità di ente proprietario dell’edificio di via Ortigia 17″ e lo ha invitato a “intervenire urgentemente per il ripristino della sicurezza dei locali”.

