Tragico incendio a Palermo, in via Umberto Giordano. Una donna, Maria Uliana, 86, anni, è stata trovata morta dai vigili del fuoco, che erano riusciti ad entrare in casa per spegnere il rogo che sarebbe divampato intorno alle 19.30. La strada è attualmente chiusa. La donna sarebbe morta folgorata, e la scossa avrebbe poi provocato l’incendio. L’anziana, quindi, non sarebbe stata uccisa dal fumo e dalle fiamme. I pompieri hanno trovato il corpo dell’anziana, ustionata, dopo che le fiamme erano state spente.

Palazzo evacuato

Sono intervenuti oltre ai pompieri anche i carabinieri, gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di bonifica e i rilievi per accertare le cause che hanno provocato le fiamme. Il palazzo non è stato evacuato.

L’incendio a Bagheria

Qualche giorno fa un incendio è divampato tra via Maresciallo Aiello e via Parisi in un terreno che si trova nei pressi del centro commerciale The Bagh a Bagheria (Palermo). I vigili del fuoco ancora non hanno del tutto spento l’incendio.

In fiamme è andata una sorta di discarica a cielo aperto dove sono stati accatastati mobili, materiale ferroso e rifiuti di ogni sorta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con i carabinieri e gli agenti di polizia.

Nella zona si è alzata una densa colonna di fumo. Le fiamme, grazie all’intervento dei pompieri, non si sono propagate fino all’edificio che ospita il centro commerciale, fermandosi ai margini del parcheggio. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo che appare quasi certamente doloso.

Il rogo a Etnapolis

Il centro commerciale Etnapolis di Belpasso è stato parzialmente fatto evacuare qualche giorno fa per precauzione per un principio di incendio in un negozio in allestimento. Si è sprigionato molto fumo, ma le fiamme sono state subito spente e la situazione è rimasta sotto controllo.

Il principio d’incendio, secondo quanto si è appreso, è divampato, a cause accidentali, poco prima delle 17 all’interno di un negozio in ristrutturazione al piano terra del centro commerciale dove hanno preso fuoco alcuni scatoloni di cartone. A causa delle esalazioni dei fumi il centro commerciale, a scopo meramente precauzionale, è stato evacuato e poi alle 18.30 è stato riaperto al pubblico. Non ci sono registrati né feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e i carabinieri della compagnia di Paternò.

Like this: Like Loading...