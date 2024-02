digiplayer id=”78800″ video_promo=”0″] Intorno alle ore 12 di questa mattina sei squadre di questo comando, del distaccamento di Boccadifalco e di Brancaccio, coordinate dal funzionario di servizio, sono intervenute presso una attività commerciale adibita alla vendita di prodotti per la casa e biancheria intima, in viale Regione Siciliana in prossimità del ponte Corleone, a seguito di un incendio che ha interessato i magazzini di deposito, a servizio della stessa attività e posizionati nella parte retrostante i locali di vendita.

















Impiegati intossicati

Due impiegati della stessa ditta sono rimasti intossicati dai fumi della combustione e affidati al personale delle ambulanze del 118, presenti sul posto per il successivo trasporto in ospedale. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle ore 14, tuttavia sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei locali. Sul posto era presente la Polizia di Stato. Sono in corso le valatuzioni sulle possibili cause del rogo.

L’incendio a Cassibile

Un incendio è scoppiato intorno alle 3, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, coinvolgendo una macchina ed una paninoteca, nei pressi di un istituto comprensivo.

La marcia delle fiamme

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri di Siracusa, le fiamme, di origine dolosa, sarebbero state prime appiccate contro l’auto, poi le fiamme si sono propagate verso l’attività commerciale.

L’auto è del consigliere comunale Casella

E’ del consigliere comunale di Siracusa, Giuseppe Casella, l’auto che è stata data questa notte alle fiamme, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. L’esponente politico fa parte del gruppo consiliare Insieme che ha manifestato la sua solidarietà. “Condanniamo fermamente qualsiasi forma – spiegano gli esponenti del gruppo Insieme – di violenza e intimidazione, sia essa fisica o materiale, nei confronti del consigliere Casella. Tali gesti non solo minano la democrazia, ma ledono gravemente il diritto di ogni individuo a esprimere le proprie opinioni e a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra comunità”. Le indagini dei carabinieri si concentreranno anche sull’attività politica del consigliere comunale di Siracusa che siede tra banchi dell’opposizione.

Like this: Like Loading...