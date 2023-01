Il rogo divampato per tutta la notte

Un incendio è divampato in un terreno trasformato in discarica di rifiuti a Villabate, nel Palermitano. Le fiamme alimentate da ogni tipo di rifiuto che si trovava accatastato nell’area in via Giulio Natta. Una grossa nube di fumo si è alzata nella zona.

Rogo alimentato sino a questa mattina

Per diverse ore della notte, e fino alla mattinata di oggi, hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio della discarica. E’ stato necessario bonificare l’intera area per scongiurare la ripresa delle fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri. Si sta cercando di risalire alla causa del rogo.

Un metodo per disfarsi dei rifiuti molto pericoloso

Spesso le discariche abusive, specie se vicino al centro abitato, fanno questa fine nel Palermitano. il più delle volte sono azioni dolose probabilmente dettate dalla “necessità” di disfarsi dell’enorme quantità di rifiuti, non rendendosi conto del gravissimo danno ambientale che si provoca. Recentemente una grossa discarica abusiva ha preso fuoco a Palermo. L’incendio è stato appiccato in via Falsomiele, in una zona dove c’erano parti di auto ed elettrodomestici che sarebbero dovuti finire nella discarica autorizzata, mobili e materiali anche tossici. Una coltre di fumo si è alzata nella zona, creando non pochi disagi per l’aria divenuta irrespirabile.

Scia di incendi

Numerosi sono gli incendi appiccati ai rifiuti a Palermo, in pratica episodi che avvengono quasi quotidianamente. Piromani in azione per disfarsi in questo modo della spazzatura tra i quartieri di Borgo Nuovo, Santa Rosalia e altre aree limitrofe. Fenomeno che oramai non può più considerarsi un’emergenza dal momento che questi interventi dei vigili del fuoco sono diventati di routine. Un’emergenza ambientale che si inasprisce ulteriormente con questi pericolosi raid incendiari, considerando che la combustione di certa spazzatura può sprigionare la diossina, molecola cancerogena per l’uomo e gli animali. Un danno ambientale di enorme entità.