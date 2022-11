Paura nella borgata di Mondello a Palermo. Un incendio, per cause ancora da accertare, è divampato in una villetta di viale Principessa Giovanna.





















In casa nella costruzione a tre piani c’era una persona, messa in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autoscala dopo l’allarme lanciato da residenti e passanti.

Momenti di paura

Dopo aver vissuto momenti di paura, ora sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo un’ora di lavoro la situazione è tornata sotto controllo. Consistenti i danni provocati dalle fiamme nei vani superiori della villetta.

Ieri fiamme in una casa di riposo a Trabia

Un incendio era divampato ieri, invece, nella comunità terapeutica assistita Stella Maris in via Luigi Pirandello a Trabia. Quattordici persone nella casa di riposo erano state evacuate. Tantissimo il fumo che ha avvolto le stanze del centro e la palazzina.

Diverse squadre di vigili del fuoco per aver ragione del fuoco

Hanno dovuto lavorare a lungo diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Nella casa di riposo Stella Maris c’erano 14 ospiti e quattro dipendenti. Sono stati messi tutti in salvo.

Un intossicato da fumo

Anche in quella occasione una persona è stata trasportata in ospedale all’ospedale di Termini Imerese per intossicazione da fumo. a causa dell’inalazione di forte fumo. Sono in corso i rilievi per stabilire la causa che ha innescato l’incendio.

Due giorni prima un altro incendio dovuto a un albero di Natale

Due giorni prima paura in una palazzina situata in via Tomaselli, ad Avola, nel Siracusano, per via dello scoppio di un incendio avvenuto all’interno di un appartamento. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il rogo si sarebbe originato dall’albero di Natale montato recentemente dai proprietari, a causa, probabilmente, di un corto circuito.

Proprietari salvi

Le fiamme ed il fumo si sono propagate con estrema celerità e gli occupanti, un uomo ed una donna, sono riusciti a chiedere aiuto. Sul posto è arrivata come primo intervento la polizia

Gli agenti si sono introdotti all’interno della palazzina, nonostante l’aria irrespirabile a causa del fumo denso, e sono riusciti a mettere in salvo tre persone che si trovavano al piano terra.

Successivamente, dopo aver messo in sicurezza l’abitazione staccando il contatore dell’energia elettrica e chiudendo la bombola del gas, hanno domato le fiamme e si sono recati al primo piano mettendo in salvo la donna incinta ed il marito.