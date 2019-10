“Aspetto tutti in Aula su fatti concreti, dove il cambiamento reale si misura con fatti reali ed è lì che si vedrà chi vuole cambiare davvero e chi invece vuole che tutto resti uguale. Basta con le chiacchiere”.

A parlare è l’assessore regionale ai rifiuti ed energia Alberto Pierobon che rompe il silenzio ed interviene sulle polemiche relative alla riforma dei rifiuti che langue in attesa di una discussione all’Ars.

Il Parlamento siciliano è impantanato sempre e comunque su norme di natura economico finanziario e non riesce ad affrontare altri temi con determinazione come la riforma che è stata proposta dal governo Musumeci e attende di essere analizzata. Intanto le polemiche sulle emergenze che si susseguono e su richieste e di modifiche al piano dei rifiuti provenienti da Roma sono ormai all’ordine del giorno.

Di settimana in settimana arrivano nuove indiscrezioni, nuovi dettagli. L’ultima polemica sulla pubblicazione sui social, da pare dell’assessore, di alcuni stralci della riforma proposta. mentre un altro tema ricorrente è quello dei termovalorizzatori. Ne sono previsti due di grandi dimensioni in base a quanto scritto dal Ministero anche se c’è la contrarietà del Presidente della Regione alla localizzazione di almeno uno dei due nell’area del Mela

“Questa riforma – continua Pierobon – allinea la Sicilia al resto d’Italia seguendo le indicazioni di Anac (organismo anti corruzione), Corte dei Conti e governo nazionale. La stessa Corte che, nel 2017 ha stigmatizzato, cito testuali parole, ‘l’esistenza di una situazione difficilmente superabile e alquanto preoccupante, posto che il sistema di gestione dei rifiuti delineato dalla normativa regionale vigente si è rivelato inattuabile'”.

“Ci siamo confrontati a lungo con amministratori locali, sindacati, partiti, associazioni, e siamo aperti a ogni contributo che possa migliorare la norma -aggiunge Pierobon – La legge garantisce tutto il personale e renderà più efficiente la gestione dei rifiuti in tutta l’Isola. Questa è la realtà. Chi vuole che tutto rimanga uguale, con i disagi per i cittadini, i danni per l’ambiente e gli affari sbagliati, se ne assumerà la responsabilità di fronte ai cittadini siciliani”.