I giudici del tribunale del riesame hanno accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Luigi Zancla ex presidente della Samo Onlus. Zancla lascia gli arresti domiciliari. E’ stato accolto il ricorso degli avvocati Sergio Monaco e Felice di Salvo.

L’indagato è coinvolto nella vicenda insieme a Gaetano Armao e Luigi Matta che sono ancora ai domiciliari e che il prossimo primo dicembre chiederanno la revoca della misura al riesame.

Secondo l’accusa, avrebbe pagato tangenti ad Armao nel tentativo di bloccare il decreto che allargava ad altri competitor il settore delle cure palliative.

Zancla fu il primo a finire sotto intercettazione e sono saltate fuori le tangenti che avrebbe pagato ad Armao. Dell’argomento discusse in macchina con Matta mentre si dirigevano in aeroporto.

Per Zancla, la gip Giuseppa Zampino che firmò la misura cautelare, aveva riconosciuto un rischio di reiterazione con intensità “sensibilmente ridimensionata” del reato. Restava consolidata, però, “la capacità mostrata di muoversi contemporaneamente o successivamente su più fronti” per contrastare l’ampliamento degli accreditamenti previsto dal decreto assessoriale sulle cure palliative.