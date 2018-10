Audizione secretata

Per quasi due ore l’ex senatore del Pd Beppe Lumia è stato ascoltato stamani in commissione regionale Antimafia, presieduta da Claudio Fava, sul cosiddetto ‘sistema Montante’. L’audizione è stata secretata. L’Antimafia sta raccogliendo elementi per approfondire il presunto condizionamento da parte dell’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, sulle scelte dell’ex governo Crocetta.

La prossima settimana sarà ascoltato in audizione un altro big di Confindustria, Ivanhoe Lo Bello.