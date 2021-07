Code chilometriche lungo l’autostrada

È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 13 sull’autostrada A-19 Palermo-Catania, poco prima dello svincolo per Villabate. A scontrarsi un’utilitaria e un Suv, per cause che ancora sono in corso di accertamento. I due mezzi sono andati in collisione con violenza e ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti.

Il ferito trasportato al civico di Palermo

La persona ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in “codice rosso”. Ha riportato delle lesioni di un certo rilievo ma, al momento, non versa in pericolo di vita stando ai primi accertamenti fatti dai sanitari. Sul posto la polizia stradale di Palermo che ha avviato immediatamente i rilievi per provare a ricostruire quanto accaduto.

Code chilometriche in autostrada

L’incidente ha finito per causare delle lunghissime code sulla A-19, in direzione Catania. Cominciano già da Palermo e si sviluppano sino al luogo dove è avvenuta la collisione, a circa un chilometri e mezzo dallo svincolo di Villabate. Sul posto al lavoro gli operai dell’Anas per rimuovere veicoli e detriti lasciati dalle due auto che si sono scontrate. Si cammina letteralmente al passo di lumaca e la situazione è terribile in considerazione anche delle altissime temperature da afa in queste ore.

Il più recente precedente

Nel giugno scorso sulla A-19, sempre in territorio del palermitano tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia, si era verificato un altro incidente con sei i feriti e fra questi alcuni anche gravemente a causa di un terribile scontro avvenuto in direzione Catania. Una delle auto coinvolte dopo lo scontro si è ribaltata rimanendo sottosopra al centro della carreggiata. Sul posto la polizia stradale, il 118 e l’elisoccorso. Questo fu l’ennesimo incidente che si verificò in quel periodo, allungando così una scia “maledetta”. Proprio a giugno vi furono due settimane terribili con diverse vittime lungo le autostrade siciliane.