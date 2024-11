Un grave incidente ha mandato in tilt il traffico sulla Palermo-Mazara nel tratto tra le gallerie di Isola delle Femmine, in direzione Trapani. Questa mattina due vetture, un’Audi e una Volkswagen, sono entrate in collisione causando il ferimento di una donna di 72 anni. La signora, in condizioni gravissime, è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco

Sul luogo dello scontro sono accorsi i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas e gli agenti della polizia stradale di Alcamo, impegnati a gestire il traffico diretto verso l’aeroporto e a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente ha causato un significativo rallentamento del traffico. Lungo la A29 sono state segnalate lunghe code di macchine. Intorno alle 12:05 l’Anas ha confermato il ripristino della normale circolazione.

Incidente mortale a Palermo, 32enne perde la vita in viale Regione Siciliana

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. L’alta velocità sembra essere la causa principale dell’incidente, sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità.