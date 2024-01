Traffico nella zona rallentato

Incidente tra un auto ed uno scooter a Palermo in via Marinuzzi, angolo via Todaro. Ferito in maniera non grave il conducente del motore. Il sinistro si è verificato intorno alle 13.15. Si aspetta l’arrivo dell’infortunistica per ricostruire dinamica.

Sul posto personale della sicurezza stradale che attende il risultato dei referti per procedere allo sgombero della strada. Il traffico nella zona è rallentato dalla presenza dei due mezzi.

Seguiranno aggiornamenti