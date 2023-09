Attiva una carreggiata

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza del veicolo coinvolto nell’incidente stradale questa mattina che ha bloccato l’autostrada in direzione Catania all’altezza di Buonfornello.

Occorreranno probabilmente alcune ore prima di completare la rimozione di tutto il gas dai due serbatoi della motrice. Le operazioni consistono nella combustione del gas in “torcia”. Dopo avere concluso le operazioni di messa in sicurezza si procederà alla rimozione del tir dalla posizione attuale, operazione che sarà effettuata da ditta specializzata.

Aperta la sola carreggiata in direzione Palermo

Considerati i tempi d’intervento personale dell’Anas sta procedendo a garantire il traffico in entrambi i sensi nella sola carreggiata attualmente aperta (quella in direzione Palermo). È plausibile che le operazioni di rimozione del veicolo saranno effettuate nella giornata di domani. Sarà data ulteriore comunicazione a fine intervento.

L’incidente questa mattina

Un tir alimentato a Gpl si è ribaltato e ha blocca l’autostrada in direzione Catania. Un incidente all’altezza di Buonfornello. I mezzi coinvolti sono un furgone dell’Anas e un tir che si è intraversato ed è uscito fuori strada.

L’autotrasportatore non si sarebbe accorto della presenza del mezzo dell’Anas, fermo in prossimità di un cantiere, e lo avrebbe scansato all’ultimo istante. Nonostante la manovra la cisterna contenente il Gpl sarebbe rimasta danneggiata provocando una leggera fuoriuscita del carburante. I vigili del fuoco, infatti, per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti cercando di capire se effettuare un travaso del liquido rimanente o innescare una combustione controllata.

Sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale di Buonfornello intervenute per gestire il traffico e i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze inviate nel luogo dell’incidente a scopo precauzionale.

L’autotrasportatore sta bene

L’autotrasportatore, al di là dello choc, non avrebbe riportato gravi conseguenze così come gli operai dell’Anas impegnati in uno dei numerosi interventi di manutenzione lungo l’autostrada Palermo-Catania.