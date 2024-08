La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 103, nel territorio comunale di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un mezzo pesante. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico è stato deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ristabilire il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.

Incidente a Bagheria

Incidente mortale a Bagheria. La scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Ficarazzi a Bagheria è morto Antonio Nicosia, 46 anni che ritornava dal lavoro. L’uomo ha perso il controllo dello scooter Honda 300 Sh finendo sull’asfalto.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e hanno trasportato Nicosia alla guardia medica dove è morto poco dopo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bagheria.

Sono in corso indagini per stabilire se qualcuno ha speronato il motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo.

I funerali si svolgeranno domani lunedì 5 agosto, alle ore 11 nella chiesa di San Pietro a Bagheria.

Incidente mortale a Castelbuono, auto in dirupo muore il marito ferita la moglie

Incidente mortale la scorsa notte a Castelbuono. Una Nissan Micra con a bordo marito e moglie è finita in un dirupo in contrada Ponte Secco.

I due sono rimasti incastrati tra le lamiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cefalù per estrarre gli automobilisti. Per il marito di 90 anni alla guida Giuseppe Antista non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo.

I sanitari del 118 intervenuti hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. La moglie di 85 anni è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

Scontro sulla Palermo Agrigento, donna di 36 anni gravissima in ospedale

Incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri. Nello scontro tra due auto una giovane di 36 anni è rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri per accertare le responsabilità dello scontro. L’altro automobilista coinvolto nello scontro è rimasto illeso.

Incidente sulla Palermo Catania cinque feriti

Incidente sulla Palermo Catania con cinque feriti. L’auto è finita sulle barriere metalliche e poi è andata in fiamme. I sanitari hanno soccorso i cinque automobilisti e trasportati in ospedale. Lo scontro è stato all’altezza di Petralia Sottana. Sono arrivati gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Buonfornello e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

