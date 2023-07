Incidente questa mattina all’interno del Cimitero di Sant’Orsola. Per mettere dei fiori ai propri cari un uomo è salito incautamente sulla copertura della tomba accanto. La lapide, però, ha ceduto e il visitatore è caduto dentro la tomba. Un incidente non nuovo per tipologia e che poteva avere anche gravi conseguenze. Oltre il grande spavento, per fortuna il malcapitati non ha riportato gravi conseguenze. Il tutto si è risolto con qualche escoriazione. Il personale della Fondazione è intervenuto subito, soccorrendo l’uomo che è uscito dalla tomba sulle proprie gambe.

Nel frattempo sono pure arrivati il 118 e i vigili del fuoco che hanno solo constatato quanto accaduto. La persona è stata portata al pronto soccorso per i controlli del caso, mentre gli operatori del cimitero hanno provveduto a mettere in sicurezza la sepoltura danneggiata.

La Fondazione, dispiaciuta dell’incidente, augura al visitatore una pronta ripresa, tuttavia deve pure evidenziare che, per ragioni di sicurezza e nel rispetto dei defunti, al cimitero è proibito salire sulle lapidi che coprono le sepolture.

Due giorni fa un infortunio al Cimitero dei Rotoli

Appena 48 ore fa un incidente si era verificato nell’altro cimitero palermitano, quelli dei Rotoli dove sono in corso le operazioni per la demolizione di 76 tombe abusive dopo aver completato la sepoltura delle bare che erano in attesa da anni

L’infortunio sul lavoro accaduto ai danni di un operaio della Reset che stava operando proprio all’interno del cimitero dei Rotoli. Le attività in corso erano propedeutiche alla demolizione delle sepolture abusive e, durante questi accessi, una lastra è crollata sulla spalla e sul braccio del lavoratore. Il cedimento è stato ‘controllato’ dagli operai che stavano lavorando limitando i danni possibili.

Per fortuna per il lavoratore solo alcune escoriazioni guaribili in pochi giorni come hanno stabilito i medici del pronto soccorso di Villa Sofia che hanno medicato l’operaio dopo l’infortunio.

