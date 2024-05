Sul posto polizia stradale e soccorritori del 118

Impatto tra due moto sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Vi sono dei feriti. L’incidente si è verificato in direzione Palermo nel tratto tra Bagheria e Villabate, non lontano dal capoluogo siciliano.

Sul posto gli agenti della polizia stradale ed i soccorritori del 118. Il traffico in questo segmento di autostrada è rallentato pesantemente ed i veicoli proseguono a passo d’uomo.

Drammatico incidente, auto cappotta, ferita madre e i suoi due figli piccoli

Nella giornata odierna un drammatico incidente si è verificato sulle Madonie, nel Palermitano. Un’auto ha cappottato sulla strada provinciale 60 a Castelbuono. A bordo la mamma con i due bimbi di 16 mesi e 3 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo e affidarli ai sanitari del 118 che li hanno trasportato al pronto soccorso di Cefalù. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Sono in corso gli esami in ospedale per accertare le condizioni dei tre feriti.

La tragedia a Castelbuono

Al momento del rinnovo della carta d’identità aveva espresso la volontà di donare gli organi e la sua scelta è stata ribadita dai familiari che hanno rinnovato il consenso alla donazione.

La generosità di una donna deceduta al Policlinico per le conseguenze di un incidente stradale salverà quattro pazienti in attesa di trapianto. Sono stati prelevati cuore, reni, fegato e cornee, queste ultime inviate alla Banca degli occhi di Mestre.

La vittima dell’incidente si chiamava Antonella Farinella, aveva 52 anni, sposata con due figli. La donna è rimasta coinvolta in uno schianto lo scorso 19 maggio sulla strada che da Castelbuono porta a Geraci Siculo. Avrebbe perso il controllo della sua Panda, con l’impatto risultato fatale. Portata in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di salvarle la vita da parte dei medici.

Scontro frontale a Misilmeri, muore 57enne, gravissima ragazza di 25 anni

Pochi giorni fa un altro grave incidente in provincia di Palermo. E’ morto un uomo di 57 anni nello scontro frontale in via Nazionale a Portella di Mare Misilmeri tra una Volkswagen Up condotta dall’uomo rimasto ucciso e una Fiat Punto guidata dalla giovane di 25 anni.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. La ragazza si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente è Baldassare Russo di 57 anni di Villabate (Palermo). Si trovava a bordo della Volkswagen Up. La giovane di 25 anni trasportata al pronto soccorso in gravissime condizioni alla guida di una Fiat Punto è di Belmonte Mezzagno.