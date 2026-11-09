Un incidente stradale si è verificato questa notte a Palermo, in piazza 13 Vittime. Il conducente di una Jeep Renegade ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare con violenza contro un palo della videosorveglianza del Comune di Palermo.

A causa del forte urto, l’infrastruttura è stata abbattuta ed è finita al centro della carreggiata, bloccando il transito veicolare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla rimozione del palo e alla messa in sicurezza dell’area, unitamente ai sanitari del 118. Il personale medico ha prestato i primi soccorsi all’automobilista rimasto ferito e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

I rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto e accertare le cause dello sbandamento sono stati affidati alle forze dell’ordine.