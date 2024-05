Un camion ha perso tre cerchioni in acciaio, finiti su un’auto parcheggiata. È avvenuto all’incrocio tra viale Strasburgo e via De Gasperi: non ci sono feriti, ma l’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione con lunghe code nei tratti stradali adiacenti. Il guidatore del mezzo pesante, dopo essersi accorto di aver perso il carico, ha subito fermato la propria corsa: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale.

Incidente sul lavoro nel Palermitano

Incidente sul lavoro a Giuliana nel Palermitano. Un operaio di 50 anni impegnato nei lavori di manutenzioni dei pali dell’illuminazione pubblica, appaltati dal Comune ad una impresa del settore, è finito in un burrone insieme al camion con la gru e il cestello con i quali si stava operando. Sono ancora in corso le indagini per accertare cosa sia successo. L’operaio è salvo grazie all’intervento dei sanitari del 118 arrivati in elisoccorso. Il medico rianimatore è riuscito a stabilizzarlo e portarlo in quindici minuti al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno partecipato attivamente all’intervento di soccorso insieme ai sanitari del 118.

I dettagli

L’incidente si è verificato in via Salvatore Quasimodo. Per motivi che dovranno essere accertati l’operaio è finito in un burrone con il mezzo che veniva utilizzato per i lavori. Contestualmente ai rilievi sul luogo dell’incidente i carabinieri sono negli uffici comunali per acquisire la documentazione relativa all’appalto, le condizioni d assegnazione dei lavori e risalire alla ditta incaricata dagli uffici pubblici e che stava eseguendo le opere. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro nelle ultime settimane. Oltre la drammaticamente nota strage di Casteldaccia, costata la vita a 5 operai, nei giorni scorsi è morto anche un operaio che stava eseguendo lavorio in una pala eolica nel Trapanese, ed un agricoltore che stava lavorando la terra nel Catanese.