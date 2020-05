Incidente in via dei Nebrodi, auto in sosta schiacciata dal rimorchio di un tir (FOTO) (VIDEO)

Ignazio Marchese

14/05/2020

Drammatico incidente a Palermo che solo per fortuna non ha avuto cause molto più gravi. Un’auto è rimasta schiacciata da un tir in via dei Nebrodi, all’altezza di via Alcide De Gasperi. Il rimorchio del mezzo pesante, a causa dello scontro, si è sganciato finendo su una macchina parcheggiata e danneggiandone una seconda in sosta. A chiarire l’esatta dinamica però saranno gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. L’incidente quindi potrebbe essere stato provocato da una manovra errata dell’autotrasportatore. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del 118.“

