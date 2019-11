Intervento della polizia municipale

E’ di due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato questo pomeriggio in via Don Orione a Palermo.

Nello scontro tra uno scooter e un’auto sono rimasti feriti in due. La strada in direzione di via Ammiraglio Rizzo è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di intervenire e agli agenti dell’infortunistica di eseguire i rilievi.

I due giovani a bordo dello scooter sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia. Sono in condizioni serie. Sono stati trasportati in codice rosso.