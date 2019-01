Caccia al pirata della strada

Gravissimo incidente la scorsa notte in via Libertà a Palermo. Sono rimasti coinvolti due mezzi. Un’auto e una moto distrutte. Una terza vettura è fuggita senza prestare soccorso.

Lo scontro si è verificato non distante dall’abitazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due giovani stavano spingendo un Piaggio Beverly. Una delle auto lì avrebbe centrati in pieno. La vettura ha perso il controllo ed è finita contro un palo.

Testimoni parlano di una gara tra le due auto ad alta velocità. Il limite in via Libertà è di 30 chilometri orari. Una delle vetture non si è fermata. Sono intervenuti poliziotti, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Pesante il bilancio di 4 giovani trasportati agli ospedali di Villa Sofia, Civico e Policlinico in codice rosso hanno tutti tra i 19 e i 17 anni. In queste ore si sta cercando l’auto fuggita. In un altro incidente in piazza Giachery un auto è finita contro un palo dell’illuminazione. E’ stato necessario l’intervento dei tecnici dell’Amg per rimuovere il palo pericolante.