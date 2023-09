Ancora un incidente mortale sul lavoro nel palermitano. Un operaio di 63 anni è morto a Belmonte Mezzagno mentre stava lavorando ad un solaio in una casa in via Papa Giovanni XXIII.

L’uomo è stato travolto dalle macerie e ucciso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di liberarlo dalle macerie e i carabinieri della compagnia di Misilmeri che indagano.

L’operaio edile morto si chiama Filippo Ciancimino, 63 anni. Stava lavorando in un abitazione quando è stato travolto dal crollo del solaio.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Per l’operaio di 63 anni non c’è stato nulla da fare. Si attende l’arrivo del medico legale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che dovranno stabilire se siano state rispettate le norme sulla sicurezza e se per quel lavoro erano state richieste tutte le autorizzazioni necessarie.