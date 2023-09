Dolore e rabbia per la morte della professoressa Marisa, “Sei e sarai sempre un essere speciale”

Redazione di

28/09/2023

“Stamattina Elena, tua figlia, non poteva darmi notizia più triste. Sei e sarai sempre un essere speciale mi volevi bene e il tuo sorriso mi accompagnerà nel ricordo di te”. La professoressa Marisa Bignardelli, quella che tutti ricordano, quella che tutti amano, non c’è più. Investita in viale Lazio, a Palermo, da un mezzo dell’Esercito. Aveva 76 anni.

“Una morte tragica e tagliente. Condoglianze da parte mia e di tutta la mia famiglia. Marisa era una donna meravigliosa!”, scrive un amico.

“Sono troppo addolorata.Non trovo le parole per dire quanto sia arrivata come un macigno la notizia della tua morte.So che stavi attraversando la strada.Si vede che il destino ha deciso che quella strada fosse il ponte per un’altra destinazione…..per te il Paradiso.Quanta tristezza, quanto dolore Sono vicina alla tua famiglia e ai tuoi cari a cui lasci un’eredità di amore, saggezza, allegria, solarità.I grandi non muoiono”, scrive un’altra amica sui social.

La ricostruzione della tragedia

Stando alle prime informazioni Marisa Bignardelli, che lascia tre figlie, stava attraversando la strada all’incrocio con via delle Alpi quando è stata centrata dal mezzo pesante. A nulla sono serviti i soccorsi: il personale del 118 infatti ha provato a rianimarla per diverso tempo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche diverse volanti di polizia e la sezione Infortunistica della polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico e i mezzi deviati su via delle Alpi.









Incidente a Partinico, motociclista in fin di vita

Grave un motociclista a Partinico, nel Palermitano, dopo un violento incidente avvenuto con un’auto. Avrebbe riportato lesioni e battuto con violenza la testa. Il suo casco è stato ritrovato a qualche metro dal luogo dello scontro. Segno della violenza con cui è avvenuto l’impatto.

L’impatto

L’impatto è avvenuto tra una Mercedes e uno scooter di grossa cilindrata. Pare che il mezzo a due ruote abbia urtato la parte posteriore sinistra della berlina, per cause che ancora sono in via di accertamento. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico in codice rosso. Ancora non si conoscono con esattezza la sue condizioni ma dai sanitari che lo hanno soccorso sono ritenute “gravi”. La collisione è avvenuta sul rettilineo della strada statale nella bretella che immette verso il raccordo con l’uscita autostradale.

I rilievi

I rilievi sono effettuati dal comando della polizia municipale che sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Sul posto anche i carabinieri per supporto alla gestione del traffico veicolare in zona. Ci sono anche gli operai dell’Anas chiamati a sgomberare la carreggiata dai detriti per ripristinare la circolazione regolare. Per ore i veicoli hanno proceduto con estrema lentezza