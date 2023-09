E' Angelo Colucciello

Un colonnello dei Carabinieri è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Palermo. Si tratta del colonello dei carabinieri Angelo Colucciello. La determina che affida l’incarico è stata firmata dal capo area del Comune di Palermo Alessandra Autore.

La commissione aveva valutato le istanze ricevute, circa 29, e tra queste il sindaco Roberto Lagalla, visto il rapporto fiduciario che la legge assegna a questo incarico, ha conferito il comando della polizia locale al colonello Colucciello.

Si tratta della seconda nomina dirigenziale di grande peso fatta dal sindaco nelle ultime ore. Venerdì scorso era stata firmata un’altra delibera di nomina.

Nei giorni scorsi la nomina del Direttore generale

Il Comune di Palermo torna, così, ad avere anche un nuovo direttore generale. Il sindaco Roberto Lagalla ha scelto Eugenio Ceglia per Palazzo delle Aquile. Si tratta di una figura decisiva per il funzionamento della macchina amministrativa, soprattutto quando sono in arrivo i dirigenti neo assunti.

L’incarico durerà tanto quanto il mandato di Lagalla, cioè fino al 2027, e prevede una retribuzione lorda di 170 mila euro l’anno, di cui 30 mila legati all’indennità di risultato.

La scelta

Il nome di Ceglia è stato scelto da Lagalla in persona, anche in questo caso, in una rosa più ampia. Il sindaco ha scelto di avviare comunque un avviso pubblico che ha visto arrivare 26 candidature, 10 delle quali escluse per vizi formali. Fra le restanti 16 è stato scelto Ceglia già capo di gabinetto vicario dell’allora governatore Nello Musumeci, in precedenza capo di gabinetto vicario dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

La conferma del sindaco

“Con la nomina di Eugenio Ceglia a nuovo Direttore generale del Comune di Palermo finalmente l’amministrazione colma un vuoto nella macchina burocratica. La figura del direttore generale rafforza il meccanismo di integrazione organizzativa e di connessione tra la sfera politica e quella burocratica con l’obiettivo di migliorare il livello dei servizi ai cittadini. Sicuro che il dottore Ceglia saprà interpretare con il massimo impegno questo ruolo, rivolgo a lui i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e dell’amministrazione comunale” dice, adesso, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dopo la votazione della delibera di Giunta che ha individuato il nuovo Direttore generale del Comune.