In azione squadre a terra ed un Canadair

Un incendio è divampato nella linea ferroviaria nei pressi di Montelepre. Le fiamme sono divampate nella zona tra Zucco e Montelepre in località Monte Palmeto. L’incendio di vegetazione ha interessato la linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico, attualmente il traffico ferroviario è bloccato.

Sono presenti anche squadre a terra e un canadair. I pompieri hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata l’ambita dalle fiamme. Altro incendio nel comune di Villafrati nelle località di Montagnola e Gelsi. Qui sono impegnate due squadre di vigili del fuoco, personale del corpo forestale e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a ricovero gregge, non ci sono persone coinvolte.

Altro incendio a Lercara Friddi dove sono andati in fumo lungo la statale cinque ettari di vegetazione. Qui insieme ai vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono intervenuti anche i carabinieri. Intanto è stato spento l’incendio a Bagheria. Fortunatamente i danni sono stati meno estesi di quello che si pensava inizialmente.







Incendio in zona Cordoba a Bagheria

Un incendio che sta divorando ettari di macchia mediterranea è divampato in contrada Cordoba a Bagheria. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile per cercare di limitare le fiamme che stanno creando non poca apprensione nel centro alle porte di Palermo.

Dalle prime ore di questa mattina sono stati circa 40 interventi dei quali 20 per incendi di vegetazione. Sono in corso di espletamento 13 interventi per incendi vegetazione.

Incendi già all’alba

Sono stati undici nella prima mattinata gli incendi divampati in Sicilia, nel giorno dell’allerta rossa in tre province e arancione nelle altre sei. Una giornata di scirocco che sta vedendo impegnate le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile.

Dove sono divampati i roghi

I roghi sono divampati a Caltagirone in contrada Signore Soccorso, a Santo Stefano di Camastra in contrada Canneto, a Monreale nella Valle Lupa. Ed ancora a Melilli in contrada Cannizzoli, ad Alessandria della Rocca in contrada Valle Calda, a Sutera in contrada Cozzo Bajata, Gualtieri Sicaminò, Militello Rosamrino in contrada San Leonardo, a Montemaggiore Belsito in contrada Granza, a Prizzi nei pressi del paese e a Castellammare del Golfo in contrada Molinazzo.