Incidente mortale a Palermo. Una donna di 76 anni, Maria Bignardelli, è stata investita da un mezzo dell’esercito in viale Lazio ad angolo con viale delle Alpi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi.

La ricostruzione della tragedia

Stando alle prime informazioni stava attraversando la strada all’incrocio con via delle Alpi quando è stata centrata dal mezzo pesante. A nulla sono serviti i soccorsi: il personale del 118 infatti ha provato a rianimarla per diverso tempo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche diverse volanti di polizia e la sezione Infortunistica della polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico e i mezzi deviati su via delle Alpi.









Incidente a Partinico, motociclista in fin di vita

Grave un motociclista a Partinico, nel Palermitano, dopo un violento incidente avvenuto con un’auto. Avrebbe riportato lesioni e battuto con violenza la testa. Il suo casco è stato ritrovato a qualche metro dal luogo dello scontro. Segno della violenza con cui è avvenuto l’impatto.

L’impatto

L’impatto è avvenuto tra una Mercedes e uno scooter di grossa cilindrata. Pare che il mezzo a due ruote abbia urtato la parte posteriore sinistra della berlina, per cause che ancora sono in via di accertamento. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico in codice rosso. Ancora non si conoscono con esattezza la sue condizioni ma dai sanitari che lo hanno soccorso sono ritenute “gravi”. La collisione è avvenuta sul rettilineo della strada statale nella bretella che immette verso il raccordo con l’uscita autostradale.

I rilievi

I rilievi sono effettuati dal comando della polizia municipale che sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Sul posto anche i carabinieri per supporto alla gestione del traffico veicolare in zona. Ci sono anche gli operai dell’Anas chiamati a sgomberare la carreggiata dai detriti per ripristinare la circolazione regolare. Per ore i veicoli hanno proceduto con estrema lentezza

La strada della morte

Non è la prima volta che avvengono incidente simili su questo tratto di statale. Infatti qui il Comune è intervenuto con limitazioni al traffico ed altri divieti di manovra, proprio per prevenire incidenti. In un altro tratto della statale 113, quello che conduce verso Alcamo nell’aprile scorso morì un automobilista. Lo scontro in quel caso avvenne fra due auto, una Ford Fiesta e una Golf. Morì il conducente della Ford mentre rimasero ferite le altre due persone che viaggiavano sulla Golf. L’impatto violentissimo si verificò poco prima dell’alba all’altezza della sala ricevimenti Baglio Luna. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

