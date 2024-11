Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Misilmeri, nella zona artigianale. Tre feriti. Tra i feriti, due ragazze residenti a Misilmeri. Il traffico nell’area risulta al momento bloccato. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi

Incidente in piazza Amendola, uomo ubriaco danneggia 10 auto

Un’Audi A3 ha perso il controllo in piazza Amendola, a Palermo, provocando un incidente che ha coinvolto nove veicoli parcheggiati. Il fragore dello schianto ha allertato residenti e automobilisti di passaggio.

Il conducente in stato di ebbrezza

Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, hanno constatato lo stato di ebbrezza del conducente, un 37enne palermitano identificato come B.G. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, con conseguente ritiro della patente e denuncia.

L’intervento dei sanitari

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L’impatto è avvenuto in un momento in cui non transitavano pedoni e i proprietari delle auto danneggiate si erano già allontanati. Le nove auto in sosta hanno riportato gravi danni. Tra i veicoli coinvolti figurano una Mini Cooper, una Lancia Musa, una Citroen C3, una Chevrolet Captiva, una Renault Koleos, una Nissan Qashqai, una Ford, una Mitsubishi e una Jeep Renegade.

Scatta il sequestro dell’auto

L’Audi A3 del 37enne, anch’essa gravemente danneggiata, è stata sequestrata. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le indagini sono attualmente in corso.

Incidente sulla A29, grave una donna e lunghe code di traffico

Un grave incidente ha mandato in tilt il traffico sulla Palermo-Mazara nel tratto tra le gallerie di Isola delle Femmine, in direzione Trapani. Questa mattina due vetture, un’Audi e una Volkswagen, sono entrate in collisione causando il ferimento di una donna di 72 anni. La signora, in condizioni gravissime, è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco

Sul luogo dello scontro sono accorsi i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas e gli agenti della polizia stradale di Alcamo, impegnati a gestire il traffico diretto verso l’aeroporto e a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente ha causato un significativo rallentamento del traffico. Lungo la A29 sono state segnalate lunghe code di macchine. Intorno alle 12:05 l’Anas ha confermato il ripristino della normale circolazione.

