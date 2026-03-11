Incidente mortale a Cefalù. Un ragazzo di 17 anni Matteo Messina è morto nello scontro tra un’auto e una motocicletta. Lo scontro sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al chilometro 194,050, in corrispondenza di Cefalù (Palermo).

Il traffico procede con rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità e per consentire gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Incidente in via Notarbartolo, auto contro ambulanza

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio all’incrocio tra via Notarbartolo e via Sciuti. A scontrarsi un’ambulanza e un’auto sulla quale viaggiavano due donne e un uomo. Il traffico in zona è andato in tilt nel giro di pochi minuti. Sul posto, oltre ad alcune volanti della polizia, le pattuglie dell’Infortunistica dei vigili per effettuare i primi accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione fatta da un passante, l’autista dell’ambulanza – ferma al semaforo rosso – aveva appena azionato i segnalatori luminosi e acustici. Alla ripartenza, proprio sotto il semaforo, l’impatto tra il mezzo del 118 e l’auto, un Suv della Hyundai. Una dinamica che dovrà essere accertata dalla polizia municipale con l’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi conseguenze.