Incidente mortale a Palermo, muore un medico coinvolto nello scontro tra una moto e un’auto

Quattro nuovi dirigenti generali alla Regione, ritorna Ignazio Tozzo, promosso Mineo, confermati Cartabellotta e Valenti

Resta aperta la partita dei dirigenti di secondo fascia per i quali scatta una ulteriore proroga di 15 giorni per approfondimenti giuridici. Bando per nominare un esterno all'Autorità di Audit dei fondi europei...