Incidente mortale a Palermo, pedone investito da un’auto muore sul colpo

Ignazio Marchese di

27/10/2020

Incidente mortale in via Sacco e Vanzetti a Palermo. Un uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto in corsa. E’ morto sul colpo un uomo di 73 anni A.C, investito, nella zona dello Sperone, da un automobilista a bordo di una Fiat Cinquecento gialla guidata da un giovane di 27 anni. E’ successo nel tardo pomeriggio all’altezza del civico 48: l’impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo all’anziano, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso e gli agenti della polizia municipale. I rilievi dell’Infortunistica per accertare la dinamica dell’incidente sono in corso, la strada è stata chiusa al traffico e limitata alla circolazione delle auto.

