Incidente mortale a Villabate. Un giovane di 19 anni a bordo di uno scooter Piaggio Beverly in corso Vittorio Emanuele ha investito un uomo di 55 anni di origini marocchine.

Mohamed Boudara è stato trasportato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. I medici hanno fatto di tutto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto poco dopo in ospedale. Le indagini sono condotte dai vigili urbani di Villabate. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale. Lo scooter è stato sequestrato.

La donna morta ieri in via Titone

Loretta Russo di 60 anni è la donna morta nell’incidente stradale in via Michele Titone. La donna era appena uscita dagli uffici dell’Inail ed è stata travolta da un’auto che era si era scontrata con un’altra vettura.

A guidarla sarebbe stata una neopatentata che con un familiare stava facendo pratica. L’auto ha terminato la sua corsa contro altri mezzi parcheggiati.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che stanno eseguendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica. I vigili del fuoco hanno estratto la donna che si trovava sotto l’auto.

Secondo le prime ricostruzioni un automobilista a bordo di una Seat Ibiza grigia avrebbe perso il controllo della propria vettura e si sarebbe andato schiantare contro un’altra auto. L’urto non ha potuto evitare che rimbalzasse contro una donna che stava camminando nei pressi dell’Inail.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi dei sanitari.

Incidente sulla Statale 115, ventunenne in coma trasferito al Civico

Nei giorni scorsi, un ventunenne di Cattolica Eraclea (Agrigento) è in coma farmacologico in terapia intensiva all’ospedale “Cervello” di Palermo dove è stato trasportato a seguito di un grave incidente stradale sulla statale 115, in territorio comunale di Ribera, nei pressi della località balneare di Seccagrande. L’auto su cui viaggiava insieme ad altri 3 amici, forse a seguito della improvvisa foratura di una gomma, avrebbe sbandato ribaltandosi. Il ventunenne ha subito un grave trauma cranico, mentre sono meno gravi le condizioni dei suoi compagni.

All’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i feriti sono stati trasportati, è stato poi deciso di trasferire d’urgenza il ventunenne all’ospedale “Cervello” di Palermo.

C’è apprensione per le condizioni del giovane, che oltretutto al tampone di verifica effettuato non appena arrivato in area di emergenza all’ospedale agrigentino, è anche risultato positivo al Covid.

Altro incidente sulla A19, auto contro guardrail

Sempre in questi giorni, un uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Villabate lungo la A19, in direzione di Catania. Era a bordo di una Golf quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato davvero molto violento tanto che il mezzo si è letteralmente accartocciato su sé stesso.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per permettere di far uscire dall’abitacolo l’unico occupante del veicolo. Il suo corpo era rimasto incastrato tra il sedile e la parte anteriore dell’auto che si era accartocciata. Poi l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso con un trauma cranico. Le sue condizioni sono ancora al vaglio dei sanitari.