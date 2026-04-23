Carini e la sua area costiera hanno cambiato faccia nell’arco di un decennio. La popolazione è aumentata, i servizi si sono moltiplicati e con loro il traffico. Solo pochi giorni fa, qui su BlogSicilia, abbiamo pubblicato la segnalazione di residenti sulla condizione pessima dell’asfalto.

In particolare, la prossimità all’aeroporto di Palermo ha generato un’economia di parcheggi e servizi di transfert che porta ogni giorno centinaia di vetture su arterie che non erano state progettate per reggere quei volumi, quei ritmi e quella fretta.