Incidente mortale la scorsa notte a Palermo. Nello scontro avvenuto in via Oreto all’altezza di una pizzeria tra una Fiat 500 e un grosso scooter Yahama TMax è morto un giovane palermitano. Si tratta di Gaetano Lo Verso di 32 anni.

Nello scontro sono rimasti feriti il passeggero della moto, un giovane di 20 anni e l’automobilista. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico. Qui sono arrivati i parenti che hanno ricevuto la notizia della morte del giovane.

Il passeggero della moto è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla dove è stato giudicato non in pericolo di vita. Anche l’automobilista si trova ricoverato ma all’ospedale Civico e le condizioni non sono gravi.

Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della sezione infortunistica che stanno seguendo le indagini. I mezzi sono stati sequestrati.

Appena una settimana fa un altra vittima in città

Sei giorni fa un altro incidente mortale in città era costato la vita ad un giovane nel popolare quartiere di Cruillas.

Un ragazzo di 22 anni Leopoldo Lucchese ha perso la vita dopo uno scontro verificatosi poco prima delle 22 del 12 giugno in via Cruillas. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi.

E’ stato portato a Villa Sofia, ma nonostante l’intervento dei sanitari del 118, il cuore del ragazzo avrebbe smesso di battere prima ancora di arrivare al pronto soccorso.

Una tragedia vissuta da due quartieri

Palloncini bianchi, fuochi d’artificio e canzoni neomelodiche. Saracinesche abbassate, strada chiusa al traffico di fatto e clacson di auto e moto per salutare Leopoldo , appena due giorni fa peronorarlo.

L’ultimo saluto sul luogo di lavoro

Teatro dell’ultimo saluto è stato il suo luogo di lavoro, una nota officina di gommista a pochi passi dalla Chiesa del Don Orione. Questa mattina i suoi colleghi hanno chiuso l’esercizio commerciale e davanti hanno posto palloncini bianchi. Poco alla volta sono arrivati gli amici con una maglietta dove avevano fatto stampare la sua ultima foto sorridente.