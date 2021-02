A Valdesi altro giovane rimasto gravemente ferito in un incidente

Incidente mortale a Palermo. Una vera tragedia costata la vita ad una ragazza di appena 16 anni. Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, è morta in un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro commerciale Forum in via Pecoraino.

La ragazza viaggiava su una Fiat Cinquecento blu metallizzata, guidata da un altro giovane. L’auto ha urtato più volte il guardrail e Romanasu è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare perché la 16enne era già morta. I rileivi sono condotti dalla sezione infortunistica della polizia municipale, Sono intervenuti i carabinieri.

Frequentava il liceo classico “Francesco Scaduto” di Bagheria la giovane Andreea Elena Romanasu morta ieri sera a Palermo.

E il gruppo del liceo ha pubblicato un post sulla pagina fFacebook ricordando la giovane ragazza.

“Stamani la comunità scolastica del Liceo Ginnasio “Francesco Scaduto” -si legge nella nota-, si stringe attorno al dolore inconsolabile di una madre che ha perso la figlia diletta. Una madre amorevole, attenta, presente, che credeva nel potere della cultura e investiva sulla formazione della figlia. Non abbiamo parole di conforto per lei, solo silenzio. Silenzio e lacrime per la nostra cara Andreea Elena. Una brava e bella ragazza, i cui sogni, le cui speranze, le cui aspirazioni sono state brutalmente spezzate. Dopo mesi di distanza, domani Andrea sarebbe finalmente rientrata in classe, tra le sue amiche più care, tra i suoi affetti. Avrebbe ritrovato tutti noi ad accoglierla. Non le è stato concesso.”

“La Comunità altavillese, – scrive il sindaco Pino Virga – attonita e commossa, si stringe attorno alla famiglia Romanasu per la scomparsa della piccola, meravigliosa, Andrea”.

Ieri a Valdesi un altro incidente ,molto grave. Anche in questo caso la vittima trasportata in ospedale è un ragazzo di 16 anni. Il giovane a bordo di uno scooter si è scontrato con un’ auto. E’ stato trasportato all’ospedale Villa Sofia al Trauma Center. Ha diverse fratture. La prognosi è riservata. Anche in questo caso i rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale.