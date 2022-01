Incidente mortale sulla strada Palermo Sciacca la scorsa notte.

Tragedia sulla strada della morte

Ancora una vota teatro della tragedia è stata la strada della morte, lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, così soprannominato per la frequenza degli incidenti con esito fatale

La vittima

La vittima è Domenico Montalbano di 46 anni di Camporeale. L’uomo era rimasto incastrato nella sua vettura dopo avere perso il controllo ed essere finito contro il guard rail.

L’intervento dei soccorritori

A tirarlo fuori dalla Fiat 500 sono stati i vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118. La corsa verso l’ospedale non è riuscita a salvare l’uomo che è morto in ambulanza. I medici del pronto soccorso hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Monreale.

Altra tragedia ieri pomeriggio in città

Appena ieri si era registrato un altro incidente mortale ma stavolta in piena città di palermo, in piazza Torrelunga. La vittima è Antonina Sorintano, una donna di 64 anni ed è stata investita da un camion che sarebbe fuggito via lasciando la donna senza vita sull’asfalto. Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine molti testimoni hanno iniziato ad urlare non appena hanno visto il camion che aveva investito la donna. Ma il camionista pare non si sia accorto di nulla e sia andato via senza fermarsi.

L’intervento e le indagini

Sono intervenuti gli agenti di polizia e della polizia municipale che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare il pirata della strada.

Tutto è successo ieri mattina davanti a tanti testimoni che hanno visto la donna investita in pieno. Per lei non c’è stato nulla da fare.

I primi a prestare soccorso sono stati i passanti nell’attesa che arrivassero i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Per la donna però non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica.