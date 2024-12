“Con grande dolore e con spirito profondamente infranto, esprimo tutto il mio personale cordoglio, quello dell’amministrazione comunale, di tutta la comunità Villafratese e di tutto il territorio che attraverso la voce dei sindaci e amministratori e delle comunità da loro rappresentate hanno testimoniato la loro vicinanza ed il loro cordoglio alle famiglie e a tutta la comunità Villafratese.

In questi momenti così tristi e di profondo sgomento non ci sono parole di conforto; è per questo che ci uniamo tutti in un grande abbraccio alle famiglie condividendone il fortissimo dolore e manifestando tutta la nostra vicinanza”.

Lo ha detto il sindaco di Villafrati Franco Agnello esprimendo il cordoglio per la morte dei due giovani nell’incidente che si è verificato ieri all’alba sulla Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Sono morti due giovani Samuele Cusimano di 21 anni e Ruben Salvatore Saccio di 25 anni. Nello scontro sono rimasti feriti altri tre. Uno di 27 anni sempre di Villafrati è in gravi condizioni all’ospedale Civico.

“Auspico che il sincero e commosso abbraccio di tutta la nostra comunità – aggiunge il sindaco – partecipe al dolore possa essere di sollievo per i genitori e per le famiglie e rivolgo un pensiero di speranza per Domenico perché possa superare la difficile sfida che in questi momenti sta affrontando, un augurio di pronta guarigione a Giuseppe e Gabriele e ancora un augurio a Salvatore coinvolto in quella notte nefasta in un altro incidente”.

