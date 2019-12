Rallentamenti in autostrada nel tratto Rometta Spadafora.

A perdere la vita un giovane di 31 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con la sua auto ed è morto sul colpo.

L’impatto è avvenuto intorno alle 6.15 del mattino al chilometro 27 della A20 in direzione Palermo.

Il 31enne era alla guida della sua Dacia Logan bianca, probabilmente a causare l’incidente è stato un colpo di sonno.