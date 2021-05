Una ricostruzione drammatica supportata, in parte, anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza attive.

Le fasi dell’incidente

Il drammatico incidente avvenuto nella corsia centrale della circonvallazione di Palermo e costato la vita a due ragazze mentre sono 14 i feriti due dei quali gravi, sarebbe stato innescato da qualcosa accaduto durante la marcia della Pande poi finita sottosopra al centro dello spartitraffico.

Le drammatiche fasi dello scontro

Sono drammatiche le fasi dello scontro e hanno lasciato di sasso anche gli investigatori. Nelle immagini esaminate dalle forze dell’ordine si vede la Fiat Panda Bianca con a bordo le due giovani morte Chiara Ziami e Alessia Bommarito e un ragazzo di 17 anni (quest’ultimo ferito e attualmente in ospedale) che percorrevano la circonvallazione in direzione Trapani. D’un tratto l’auto fa una brusca sterzata per cercare di evitare l’impatto con una vettura davanti che procedeva più lentamente.

Difficile comprendere cosa abbia portato a quella sterzata, se sia stata soltanto la velocità e il veicolo lento di fronte o se ci siano state altre cause a rendere la manovra più complessa o a deviare il percorso della vettura. Fatto sta che l’auto attraversa l’intera carreggiata, colpisce lo spartitraffico e si ribalta saltato sulla corsia opposta.

Il salto di corsia

L’auto salta sullo spartitraffico, si capovolge e supera il cordolo colpendo il Van che arriva nel senso opposto. Per gli occupanti del furgone un impatto violento. L’autista non ha potuto fare nulla. Si è trovato contro l’auto improvvisamente. Il Van è finito di traverso mentre la Panda si cappottava sullo spartitraffico. Nel frattempo sopraggiungeva un giovane a bordo si un grosso scooter che si è trovato davanti in Van senza poterlo evitare.

Dopo l’impatto la sede stradale sembra un campo di battaglia, ci sono detriti ovunque. Nonostante l’intervento di tanti soccorritori alla fine il bilancio è di 2 giovani morte e 14 feriti. Di questi due sono in gravi condizioni. Le indagini sull’incidente per accertare le responsabilità sono condotte dagli agenti della polizia municipale.