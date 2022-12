SULL'A29

Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Leroy Merlin. Un uomo al volante di una Volkswagen Polo, un ragazzo di 24 anni, è andato a sbattere contro il guard rail. L’autista è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso a Villa Sofia: la prognosi è riservata.

La dinamica

Un impatto violentissimo, avvenuto intorno alle 6. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’urto. A segnalare l’incidente sono stati altri automobilisti che hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza e delle pattuglie della polizia stradale.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, i sanitari avevano già caricato il 24enne – in quel momento in stato di non coscienza – sull’ambulanza per dirigersi verso il Trauma center. Gli agenti intervenuti hanno hanno dovuto gestire la viabilità sino a quando non è stato rimosso il mezzo, che aveva la parte anteriore completamente distrutta. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Altro incidente sull’A29

Ieri incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella galleria tra Terrasini e Cinisi in direzione di Palermo. Un Tir con un carico molto alto ha toccato il tetto del tunnel e ha fatto cadere dei calcinacci d sull’asfalto.

Il mezzo non si è fermato. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale.

L’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è stata chiusa per circa 3 ore in direzione Palermo, tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi.

Un mezzo pesante fuori sagoma ha impattato contro la sommità della galleria “Abate” al km 21,600 della carreggiata in direzione del capoluogo regionale.

Il mezzo pesante non si è fermato, proseguendo il suo itinerario. Sono ancora in corso, da parte di Vigili del Fuoco e Anas, le verifiche tecniche per stabilire i danni.

Auto in fiamme sulla Palermo Sciacca

Ieri un’auto è andata in fiamme sulla statale Palermo Sciacca nella zona di Giacalone all’altezza del chilometro 13. Il tratto di strada è chiuso per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Non si cono feriti. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale Anas.