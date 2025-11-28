Nuovo drammatico incidente sulla Palermo Sciacca. Il bilancio è pesantissimo. Due morti e tre feriti. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Lo scontro è avvenuto tra due auto nella zona di Altofonte. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Palermo dai sanitari del 118.

Le vittime sono un infermiera di 52 anni e la madre di 78 anni. Tra i feriti ci sono due giovani di 19 anni portati uno all’ospedale Civico e l’altro al Policlinico.

Sono morte sul colpo Valeria Saveria Di Giorgio di 52 anni e Angelica Ganci di 78 anni. Le due vittime sono la moglie e la suocera di un agente della polizia penitenziaria.

L’incidente è avvenuto questa mattina nella zona dello svincolo Altofonte una Volkswagen Golf che stava procedendo direzione Sciacca e con alla guida l’infermiera 52enne e come passeggero la madre 78 anni, entrambe di Monreale, si sono scontrate so la corsia opposta impattando frontalmente con una Volkswagen Golf che stava procedendo direzione Palermo e aveva a bordo due 19enni di San Giuseppe Jato.

Entrambe le donne sono decedute sul colpo, mentre i due 19enni sono stati trasportati a mezzo ambulanza, in codice rosso e in pericolo di vita, presso Ospedale Civico e Policlinico di Palermo.

La salma della madre è stata affidata ai familiari. E’ stata disposta autopsia presso il Policlinico della salma della 52enne e accertamenti tossicologici per i due 19enni.

(foto Migi Press)