A distanza di poche ore, un altro grave incidente si è verificato a Palermo, precisamente in via Perpignano: una donna è stata investita e trasportata d’urgenza in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Nina Siciliana. La donna, 59 anni, sarebbe stata travolta da un Volkswagen Caddy condotto da un uomo, e l’impatto è stato particolarmente violento. Dopo essere stata colpita, la vittima è caduta sull’asfalto, battendo la testa in modo molto violento.

L’intervento tempestivo

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e hanno poi trasportato la donna d’urgenza all’ospedale. Le sue condizioni sono risultate fin da subito molto gravi, tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva. La prognosi, al momento, resta riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, incaricati di effettuare i rilievi e determinare con precisione la dinamica dell’accaduto, oltre alle eventuali responsabilità.

Incidente all’alba, ragazza contro il guardrail

Un grave incidente si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, 30 maggio, a Palermo. Una giovane automobilista ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, direzione Trapani. Erano le 5.50 del mattino quando è accaduto il sinistro: si indaga per stabilire cosa abbia provocato lo schianto.

La dinamica

L’auto si è schiantata violentemente contro il guardrail. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma non si esclude l’ipotesi di un colpo di sonno. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia delle forze dell’ordine, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni non sono state ancora rese note.

Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale sono al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona, già a quell’ora interessata dai primi flussi mattutini.