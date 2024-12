Un siciliano disperso

C’è anche un siciliano tra i dispersi a seguito dell’esplosione della raffineria di Calenzano, vicino Firenze. Si tratta di un uomo originario di Catania, di cui ancora non si conoscono le generalità. Al momento sono stati ritrovati due corpi, appartenenti a Vincenzo Martinelli, 51 anni, residente a Prato e originario di Napoli e a un sessantenne, originario della provincia di Pisa. Tre persone invece risultano essere disperse, forse rimaste bloccate sotto le macerie dopo la deflagrazione. Nella lista oltre a un uomo originario di Catania ci sono anche due persone provenienti da Novara e Matera, hanno tutti tra 45 e 62 anni.

Il racconto di quegli attimi

Secondo le prime indiscrezioni i loro mezzi erano parcheggiati sul posto al momento dell’esplosione. In queste ore i vigili del fuoco stanno spostando i detriti con una ruspa alla ricerca dei dispersi. Sul posto al momento della deflagrazione c’era anche Nicolas Magnolfi, operaio 29enne: “”In quella raffineria ci lavorano una cinquantina di persone. Io invece sono nell’azienda chimica a fianco. Sapevamo che quest’area era pericolosa, ma non fino a questo punto”.

Le parole del sindaco

“Ho visto una scena impressionante, c’è una distruzione totale. Immagino chi era lì a lavorare ed era lì vicino o sotto le infrastrutture di ricarica, quello dev’essere apparso come un inferno. La situazione è indescrivibile. Noi sappiamo che stamani nell’azienda erano stati effettuati 35 accessi”, queste le parole del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, visibilmente provato dopo il sopralluogo effettuato sul posto.

Incidente sulla Palermo-Catania coinvolge tre mezzi, due persone ferite

Incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania, all’altezza di Trabia. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, dal chilometro 19,900 al chilometro 25,700. L’incidente ha coinvolto due auto e un camion. Ci sono due persone ferite. Sono presenti gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas per la gestione del traffico.

“A causa di un incidente stradale – dice l’Anas – momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la A19 “Palermo – Catania” dal km 19,900 al km 25,700 all’altezza di Trabia. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, si registrano due feriti”.

Anas sul posto

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

Schianto a Palermo

Incidente stradale questa mattina via Olio di Lino, una delle strade che collega Monreale a Palermo. Intorno alle 7:30 si sono scontrate tre auto: una Opel Astra, una Volkswagen Polo e una Lancia Ypsilon.

Due feriti

Sono rimasti feriti un giovane, alla guida della Polo, e un anziano conducente della Lancia. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati soccorsi prontamente dai sanitari del 118.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato innescato dalla Opel Astra, che ha tamponato la Volkswagen Polo. L’urto ha fatto perdere il controllo al conducente della Polo, che si è scontrata frontalmente con la Lancia Ypsilon proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenute due ditte specializzate: Ludovico Giurintano per la rimozione dei veicoli e Interventa per la pulizia e il ripristino della strada. Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento delle autorità. Durante i soccorsi il traffico ha subito dei significativi rallentamenti.

Incidente stradale nel Siracusano, motociclista di 17 anni perde la vita

Un giovane di 17 anni, di Carlentini, è morto in un incidente stradale avvenuto tra la sua moto ed una macchina, una Renault Modus, in via Madonne delle Grazie, a Carlentini, nel Siracusano.

Le indagini

Il ragazzo, che era all’ultimo anno dell’istituto industriale di Carlentini, è deceduto poco dopo l’impatto ed a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Carlentini e della Compagnia di Augusta che hanno sentito la conducente della macchina per provare a ricostruire quegli istanti drammatici.

L’arrivo degli amici

La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente. Qualche minuto dopo lo scontro, sono arrivati gli amici ed i compagni di scuola del 17enne, per cui il traffico è stato temporaneamente dirottato su altri percorsi.

