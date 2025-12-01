Incidente stradale a Monreale sulla circonvallazione di Monreale. E’ morto un uomo di 74 anni che era alla guida di una vettura che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata.

La vittima è Michele Logiurato. L’impatto si è rivelato violentissimo e nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

In base ai primi rilievi, nessun altro mezzo risulta coinvolto: sul posto, oltre ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. Oggi, 1 dicembre, altri due gravi incidenti si sono registrati nel Palermitano. Sulla statale 624 due auto si sono scontrate frontalmente, entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

In città, e precisamente nella zona di Romagnolo, uno scooter e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra via Cappello e viale dei Picciotti. In questo caso è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 19 anni che è stato trasportato in codice rosso al Buccheri La Ferla ed è ricoverato in prognosi riservata.