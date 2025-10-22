Fedele Fiore, palermitano di 45 anni, padre di due figli, è morto in ospedale dopo un incidente nella zona dello Zen a Palermo a causa delle gravi lesioni subite nell’impatto fra il suo scooter un Honda Sh 300 e un Fiat Doblò.

Lo scontro è avvenuto lo scorso 26 luglio in via Lanza di Scalea, all’incrocio con via Sandro Pertini. Fiore da allora è stato ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia.

Le sue condizioni cliniche già critiche, si sono aggravarono successivamente. Prima è stato trasferito all’Ismett e poi ancora a Villa Sofia. Sino al tragico epilogo.

In sella a uno scooter Honda Sh 300, secondo la ricostruzione fornita dalla polizia municipale, stava percorrendo via Renato Guttuso quando avvenne lo scontro con il Doblò che transitava in via Lanza di Scalea. Fiore abitava assieme alla sua famiglia in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della sezione Infortunistica.