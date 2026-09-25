Un operaio bengalese di 29 anni di un’azienda dell’indotto è rimasto gravemente ferito all’interno dello stabilimento Fincantieri di Palermo. L’uomo si è procurato una profonda ferita con un flex che gli ha quasi tranciato il braccio destro durante le lavorazioni in cantiere. L’ennesimo incidente sul lavoro è successo due giorni fa.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi che hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per portare il giovane lavoratore a Villa Sofia. Il bengalese, residente nella zona di via Montalbo, è stato affidato alle cure dei medici che hanno pulito la ferita prima della consulenza del chirurgo per valutare l’eventuale interessamento dei tendini.

Ieri pomeriggio il paziente è stato sottoposto a un intervento per chiudere la ferita con dodici punti di sutura prima di essere dimesso.

Dall’ospedale è stata inviata la comunicazione all’Inail per segnalare l’incidente sul lavoro ed è stato inoltre attivato lo Spresal dell’Asp, il nucleo specializzato in infortuni e malattie professionali, per verificare il rispetto della normativa e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.