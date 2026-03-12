Incidente sul lavoro nella zona industriale di Carini. Un dipendente di 47 anni Domenico Russo è rimasto ustionato durante i lavori nella ditta Tecno Zinco.
Durante le lavorazioni all’interno dell’azienda in via Don Milani riportava ustioni di secondo grado nel lato sinistro del corpo.
E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverato nel centro grandi ustioni.
Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della fabbrica.
