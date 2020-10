nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia

Un altro incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Lungo l’arteria il traffico è stato provvisoriamente bloccato a causa di un incidente al km 184,600 nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Palermo. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato sulla carreggiata ed ha causato il ferimento del conducente. Sul posto al momento sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. “Sono chiuse – fa sapere Anas – le rampe della Tangenziale Ovest di Catania in direzione della A19, per i veicoli provenienti dalle carreggiate sud e nord”.

Ieri un altro incidente questa volta mortale sulla A19 Palermo-Catania. A perdere la vita è stato un 60enne palermitano nel corso di uno schianto tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini, in direzione Catania, all’altezza di Centuripe nell’ennese. La vittima è Stefano Cardella, un parente del cantante neomelodico Daniele De Martino, che si trovava a bordo della Porsche Cayenne coinvolta nell’incidente.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 18. L’auto, una Porsche Cayenne, su cui la vittima viaggiava assieme ad un altro uomo, è stata travolta da un Ford Transit, il cui autista, un extracomunitario di 25 anni è stato trasferito, in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il passeggero della Porsche, il cantante palermitano De Martino, è stato trasportato al Policlinico di Catania. Le sue condizioni di salute sono buone. La notizia è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook del neomelodico in cui è stato assicurato che De Martino sta bene.

Dai rilievi e dalla prima ricostruzione della Polstrada, intervenuta dalla vicina Catenanuova e da Enna, sembra che la Porsche fosse rimasta senza carburante e quindi avrebbe raggiunto la corsia di emergenza, il furgone che sopraggiungeva, sembra molto probabile, a velocità elevata avrebbe travolto l’auto tamponandola violentemente e senza lasciare scampo all’uomo alla guida, che indossava la cintura di sicurezza e che è stato estratto dalle lamiere solo con l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale di Anas per rispristinare la circolazione che è rimasta bloccata, con lunghe file fino a due chilometri.